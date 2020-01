Schwerer Unfall auf B14 in Heiligenstadt: Totalsperre

Donnerstagmittag gegen 10.30 Uhr wurde die Heiligenstädter Straße bzw. die Klosterneuburger Straße ( B14) auf Höhe der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich wegen wegen eines schweren Unfalls komplett gesperrt. Das meldet der ÖAMTC.

Ein Ausweichen Richtung Klosterneuburg war Donnerstagmittag über die Kuchelauer Hafenstraße in Richtung Wien nur großräumig möglich. Die Dauer der Sperre war laut ÖAMTC noch nicht abzuschätzen. Laut ÖAMTC-Experten wuchs der Stau in beiden Richtung rasant an.