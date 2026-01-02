Donaustadt

Schwerer Pyrotechnikunfall: 10-Jähriger verliert mehrere Finger zu Neujahr

Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine Stadt.
Durch die Explosion eines Knallkörpers wurden einem 10-jährigen Bub mehrere Finger abgetrennt. Er wurde ins Spital gebracht.
02.01.26, 11:41
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 10-jähriger Bub hat am Neujahrstag in Wien-Donaustadt bei einem Pyrotechnikunfall schwere Verletzungen erlitten. Der Vorfall ereignete sich gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr im Hof einer Wohnhausanlage, als der Bub mit kroatischer Staatsbürgerschaft einen Knallkörper zündete. Durch die Explosion wurden dem Kind mehrere Finger abgetrennt.

Flammen schlugen aus Fenster: Wohnungsbrand in der Josefstadt

Die Berufsrettung Wien leistete umgehend notfallmedizinische Erstversorgung und brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit vom Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, untersucht. Noch ist unklar, um welche Art von Pyrotechnik es sich handelte und wie der Bub in deren Besitz kam.

Eifersuchtsdrama in Ottakring: Frau bedroht Partner mit Messer und Beil

Polizei warnt vor Gefahren

Die Wiener Polizei nutzt diesen Vorfall, um erneut vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller und der unsachgemäßen Verwendung von Pyrotechnik zu warnen.

"Die meisten Unfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße Verwendung zurückzuführen", heißt es von den Behörden. Besonders gefährlich sei der Umgang mit aus dem Ausland besorgter Pyrotechnik ohne erforderliche Qualitäts- und Zulassungskriterien. Bei Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz drohen neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen auch Verwaltungsstrafen bis zu 3.600 Euro.

Mehr zum Thema

Blaulicht Donaustadt Neujahr
kurier.at  | 

Kommentare