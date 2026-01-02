Eifersuchtsdrama in Ottakring: Frau bedroht Partner mit Messer und Beil

In Wien-Ottakring kam es am Neujahrsabend zu einem Polizeieinsatz wegen einer mutmaßlichen Bedrohung. Eine 52-jährige Frau polnischer Staatsangehörigkeit soll ihren 69-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung mit dem Umbringen bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am 1. Januar 2026 gegen 20:00 Uhr im 16. Wiener Gemeindebezirk.

Bedrohung mit Messer und Beil Die Tatverdächtige soll zunächst ein Küchenmesser gegen ihren langjährigen Partner gerichtet und ihn damit bedroht haben. In weiterer Folge soll sie auch zu einem Beil gegriffen haben. Als Motiv wird Eifersucht vermutet. Der bedrohte 69-Jährige verständigte daraufhin den Notruf. Bei Eintreffen der Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring war die Frau augenscheinlich stark alkoholisiert.