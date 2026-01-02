Eifersuchtsdrama in Ottakring: Frau bedroht Partner mit Messer und Beil
In Wien-Ottakring kam es am Neujahrsabend zu einem Polizeieinsatz wegen einer mutmaßlichen Bedrohung. Eine 52-jährige Frau polnischer Staatsangehörigkeit soll ihren 69-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung mit dem Umbringen bedroht haben.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am 1. Januar 2026 gegen 20:00 Uhr im 16. Wiener Gemeindebezirk.
Bedrohung mit Messer und Beil
Die Tatverdächtige soll zunächst ein Küchenmesser gegen ihren langjährigen Partner gerichtet und ihn damit bedroht haben. In weiterer Folge soll sie auch zu einem Beil gegriffen haben. Als Motiv wird Eifersucht vermutet. Der bedrohte 69-Jährige verständigte daraufhin den Notruf. Bei Eintreffen der Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring war die Frau augenscheinlich stark alkoholisiert.
Waffenverbot ausgesprochen
Die Polizei nahm die 52-Jährige vorläufig fest und sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Die mutmaßlichen Tatwaffen – das Küchenmesser und das Beil – wurden in der Wohnung sichergestellt.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Tatverdächtige später auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung laufen weiter.
Kommentare