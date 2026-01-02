Flammen schlugen aus Fenster: Wohnungsbrand in der Josefstadt

Beim Brand einer Wohnung in der Lerchenfelder Straße in Wien-Josefstadt haben in der Nacht Flammen aus zwei Fenstern geragt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen. Nach zwei Stunden war der Einsatz wieder beendet, berichtete die Feuerwehr am Freitag.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Brandwohnung leer, verletzt wurde niemand. Nachbarn im betroffenen Gebäude verließen selbstständig bzw. mit Hilfe der Feuerwehr ihre Wohnungen.