Aggressiver Angreifer attackiert Bus und Passanten in Wien

Der 40-jährige Verdächtige schlug auf einen Bus ein, bedrängte eine Frau und attackierte einen Mann.
31.12.25, 13:15
Ein 40-Jähriger soll am Dienstagabend in Wien-Wieden auf einen Bus eingeschlagen, eine Frau bedrängt und einen Mann auf der Schönburgstraße am Hals gepackt und gestoßen haben.

Beim Eintreffen der Polizei lag der Angreifer am Boden, sprang aber beim Anblick der Beamten mit geballten Fäusten auf und schrie, berichtete die Exekutive am Mittwoch. Nur durch Pfefferspray-Einsatz habe der aggressive Mann festgenommen werden können.

Mehrere Versuche davor, ihn zu beruhigen, verliefen laut Polizei ohne Erfolg. Vielmehr schlug und trat der Slowake, gegen den ein aufrechtes Aufenthaltsverbot vorliegt, die Gesetzeshüter.

