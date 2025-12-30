Hunderte Kilo Pyrotechnik in Floridsdorf illegal gelagert

Erhebliches Gefahrenpotenzial dürfte von einem Geschäftslokal in Floridsdorf ausgegangen sein. Wie die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien am Dienstag mitteilte, wurden dort im Zuge von routinemäßigen Kontrollen mehrere hundert Kilogramm Pyrotechnik entdeckt und sichergestellt.

Das Material wurde illegal gelagert und stellte aufgrund der großen Menge ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – für Anrainer, Mitarbeiter und Kunden.

Explosion wäre fatal gewesen

„Solche Mengen an Pyrotechnik haben in einem Geschäftslokal nichts verloren. Pyrotechnik in solch einer Übermenge in dicht besiedelten Gebieten ist hochgefährlich“, erklärte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Eine Explosion hätte fatale Folgen haben können, betont er. Man werde daher weiterhin intensive Kontrollen durchführen.