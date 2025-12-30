Wien

Hunderte Kilo Pyrotechnik in Floridsdorf illegal gelagert

Gruppe Sofortmaßnahmen / Pyrotechnik sichergestellt.
Das Material wurde in einem Geschäftslokal mitten in dicht besiedeltem Gebiet entdeckt und stellte eine große Gefahr dar.
30.12.25, 17:44
Erhebliches Gefahrenpotenzial dürfte von einem Geschäftslokal in Floridsdorf ausgegangen sein. Wie die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien am Dienstag mitteilte, wurden dort im Zuge von routinemäßigen Kontrollen mehrere hundert Kilogramm Pyrotechnik entdeckt und sichergestellt.

Das Material wurde illegal gelagert und stellte aufgrund der großen Menge ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – für Anrainer, Mitarbeiter und Kunden. 

Explosion wäre fatal gewesen

„Solche Mengen an Pyrotechnik haben in einem Geschäftslokal nichts verloren. Pyrotechnik in solch einer Übermenge in dicht besiedelten Gebieten ist hochgefährlich“, erklärte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Eine Explosion hätte fatale Folgen haben können, betont er. Man werde daher weiterhin intensive Kontrollen durchführen.

Die Sicherstellung erfolgte im Zuge einer gemeinsamen Aktion mit der Wiener Polizei, dem Magistratischen Bezirksamt Floridsdorf sowie der MA 36 (Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen). Die sichergestellte Pyrotechnik wird derzeit von der Feuerwehr Wien fachgerecht abtransportiert und an einen sicheren Ort gebracht.

