Nach angekündigter Schulschließung in Wien: Plätze für Schüler gefunden

Aus vier Standorten des Schulvereins „ De La Salle “ werden im Juli 2026 drei: Der Standort in Währing wird mit Ende des Schuljahres 2025/26 schließen, wie die katholische Privatschule kürzlich – und überraschend – bekannt gab. 325 Schüler stehen somit vor einer ungewissen schulischen Zukunft. Mittlerweile dürfte aber eine Lösung gefunden worden sein.

Die Schulstiftung der Erzdiözese Wien bietet allen von der Schulschließung betroffenen Kindern Schulplätze in den Volks- und Mittelschulen Sacré Coeur Währing – und damit in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrer bisherigen Schule – an.

Auch klassenweise

Durch die Umstrukturierung von Räumen konnte kurzfristig Platz für zukünftige Schülerinnen und Schüler geschaffen werden, berichtet die Erzdiözese. In der Volksschule gibt es schon ab sofort Kapazitäten in allen Schulstufen. Klassenweise gebe es Platz für drei Klassen – konkret für die kommenden 2., 3. und 4. Klassen im Schuljahr 2026/27. Die momentane erste Klasse könnte bereits diesen Dezember in die Volksschule Sacré Coeur Währing wechseln. Aufgenommen würden aber auch Schülerinnen und Schüler in allen Schulstufen der Mittelschule.

Hinsichtlich der Übernahme bestehe ein ausgezeichnetes Einvernehmen zwischen den beiden Schulen, wird berichtet. Am kommenden Elternabend der De La Salle Schule werden deshalb auch die Direktorinnen beider Schulen anwesend sein, um die Fragen von Eltern und Kindern zu beantworten.