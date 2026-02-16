Baby erlitt Schütteltrauma: Vater und Mutter wegen Mordversuchs angeklagt

Eine Hirnblutung und Serienrippenbrüche waren die sichtbaren Zeichen jenes Martyriums, das ein Baby im Vorjahr in Wien durchmachen musste.

Das Mädchen wurde lebensgefährlich verletzt, aber es überlebte die laut Anklage mehrmaligen Attacken durch den Vater, der das Kind immer wieder massiv geschüttelt haben soll. Vater und Mutter angeklagt Der Vater des Babys, ein 35 Jahre alter Deutscher, muss sich deshalb heute am Landesgericht Wien wegen versuchten Mordes verantworten. In Handschellen und mit Fußfesseln wird der Angeklagte am Montagvormittag vorgeführt. Angeklagt ist auch die Mutter des Kindes, eine 38-jährige Kroatin. Ihr wird vorgeworfen, dem Baby nicht geholfen zu haben.

Schwangere in den Bauch getreten? Aber: Sie soll laut Anklage auch immer wieder Opfer von Attacken ihres gewalttätigen Mannes geworden sein. Dieser habe die Frau über Monate hinweg mehrfach geschlagen und in der Schwangerschaft sogar gegen den Bauch getreten. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, die Frau wurde unter Auflagen aus der U-Haft entlassen. Ihren Mann belastet die Frau laut Anklage schwer.

Laut der Anwältin wird sich die Frau nicht schuldig bekennen: Sie habe selbst unter den Gewalttaten gelitten und sich nicht wehren können, sagt die Anwältin Kristina Venturi. Die 38-Jährige sei ebenfalls ein Opfer des Mannes. Übergriffe nur einmal gesehen Ein einziges Mal habe sie gesehen, wie der Mann das Kind geschüttelt habe - da habe sie gesagt, er solle damit aufhören. Kennengelernt haben sich die beiden laut der Anwältin übrigens über ein illegales Handy, das der Mann im Gefängnis besessen hatte. Er war nämlich zuvor wegen mehrerer Gewaltdelikte zu Haftstrafen verurteilt. Die Frau sei nach seiner Entlassung rasch schwanger geworden, auch die Übergriffe hätten nach einem Monat begonnen.