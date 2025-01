Schüsse bei gescheitertem Drogen-Deal: Prozess um versuchten Mord

Wegen versuchten Mordes ist am Montag am Landesgericht gegen einen 33-Jährigen verhandelt worden, der am 1. Mai 2024 nach einem gescheiterten Drogen-Deal - er wollte mit zwei Freunden in der Hackengasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Kokain erwerben - eine Pistole gezückt hatte. Laut Anklage zielte er auf einen 22-Jährigen, der als Kampfsportler zum Gegenangriff überging. Der Angeklagte gab in weiterer Folge zwei Schüsse ab und verletzte sich dabei selbst lebensgefährlich.

Die Staatsanwältin zeigte sich überzeugt, dass der Angeklagte in Tötungsabsicht von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht hatte, die er illegal besaß. Gegen den Mann besteht seit seinem 17. Lebensjahr ein Waffenverbot. Die insgesamt drei Männer, mit denen er und seine jüngeren Freunde um das Kokain gefeilscht hatten, hatten darauf bestanden, dass die Ware zuerst bezahlt werden musste, was die potenziellen Käufer ablehnten, weil sie befürchteten, übers Ohr gehauen zu werden. "Er ist nicht der beste Schütze, aber er weiß ganz genau, was passiert, wenn man auf jemanden schießt", sagte die Anklägerin.

Der 33-Jährige sei "nur aus Zufall" nicht dazu gekommen, dem 22-Jährigen frontal in den Körper zu schießen. Der Tschetschene betreibt nämlich Kampfsport und wandte eine spezielle Würgetechnik an, die den Bewaffneten am Abdrücken hindern sollte. Mittels eine so genannten Choke versuchte er ihn bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen, nachdem er den 33-Jährigen zu Boden befördert hatte. Dieser habe in der Umklammerung aber kurz die rechte Hand freibekommen und versucht, ihm nach hinten in den Kopf zu schießen, schilderte der 22-Jährige einem Schwurgericht: "Er wollte mir ins Gesicht schießen. Zum Glück kann ich mich verteidigen. Wär ich wer anderer, hätte er mich sicher getötet."

Notoperation rettete Angeklagtem das Leben

Dem 22-Jährigen gelang es, sich wegzuducken, so dass der erste Schuss ins Leere ging. Danach habe der 33-Jährige, den er noch immer von hinten umklammert hatte, ihm die Pistole in den Rücken gedrückt, worauf er seitlich "weggemovet" sei.

Das Projektil drang dem 33-Jährigen in die eigene Lunge. Die Folge war ein Pneumothorax - der Eintritt von Luft in den Pleuraspalt -, was zu einem Lungenkollaps führte. Nur der Umstand, dass die Rettungskette funktionierte und der Mann in einem Spital notoperiert wurde, rettete ihm das Leben. Der 22-Jährige erlitt lediglich vom Schusswaffengebrauch herrührende Verbrennungen unterhalb des Schulterblatts. Die Frage der vorsitzenden Richterin, ob er sich dem Verfahren als Privatbeteiligter anschließen und Schmerzengeld geltend machen wolle, verneinte er: "Ich will nur, dass er die Strafe kriegt für das, was er gemacht hat."