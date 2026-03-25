Wien

Dieses Zwergchamäleon aus Schönbrunn braucht Ihre Unterstützung

Das Chamäleon aus dem Tiergarten Schönbrunn kämpft bei der Artenschutz-Challenge gegen Tiere aus Zoos aus aller Welt um Stimmen. Wer klickt, kann ihm zum Sieg verhelfen.
Katharina Salzer
25.03.2026, 12:17

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NGURU-ZWERGCHAMÄLEONS im Artenschutzhaus des Tiergarten Schönbrunn.

Das Nguru-Zwergchamäleon lebt mit seinen Artgenossen im Tiergarten Schönbrunn. Und jetzt braucht es dringend Fans. Denn der Zoo hat es für die Artenschutz-Challenge „Uproar für Species Survival“ (Aufruhr für den Artenschutz) nominiert. Das Schönbrunner Exemplar hat es in Runde drei geschafft und steht nun vor einem schier unbesiegbaren Gegner: dem Bolivianischen Sandläufer. „Und dieser Käfer hat eine wirklich große Fangemeinde!“, halten die Schönbrunner fest. Er liegt weit vorne. 

Runde für Runde kann jeder, der will, online abstimmen und so seinem bevorzugten Tier zum Sieg verhelfen. „Können wir den ,Gegner‘ verputzen?“, fragt der Tiergarten Schönbrunn auf Facebook. 

Der Indianapolis Zoo (USA) hat die Artenschutz-Challenge ins Leben gerufen. Aber warum? Um bedrohte Arten sichtbar zu machen.

Im Rahmen der Initiative wird der Zoo mehr als 50.000 Dollar bereitstellen und damit Schutzprojekte unterstützen. Eine Art wird den Hauptpreis bekommen - 10.000 Euro für eine Gruppe, die sich für den Erhalt der Art einsetzt. Und gleichzeitig wird die Endausscheidung in den Pausen der College Basketball Finals gezeigt, die Millionen Menschen sehen und dann über diese bedrohte Art mehr erfahren. 

Die überaus seltenen Nguru-Zwergchamäleons haben in Österreich schon einmal für Schlagzeilen gesorgt. Denn 70 Exemplare wurden im Jahr 2021 in Socken oder Eisboxen versteckt nach Wien geschmuggelt, um sie auf den Schwarzmarkt zu verkaufen. Wert ca. 37.000 Euro.  

Geschmuggelte Tiere: Diese Arten landen im Tiergarten Schönbrunn

Der Schmuggel flog auf, die überlebenden Tiere kamen in den Zoo, wo sie nachgezüchtet werden konnten. "Für uns ist die Challenge eine tolle Möglichkeit, eine Tierart bekannter zu machen, in den Mittelpunkt zu rücken als Vertreter für viele gefährdete Chamäleonarten auf dieser Welt", erklärt der Tiergarten. 

NACHWUCHS BEI NGURU-ZWERGCHAMÄLEONS in Schönbrunn

Nachwuchs bei den Zwergchamäleons in Schönbrunn

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