Schmuck um mehr als 100.000 Euro wurde aus Wohnung gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Wiener Innenstadt sind Schmuckstücke im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen worden. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als die Tat zwischen 5. und 11. Juni passiert ist. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um u.a. Perlen-Ohrringe, eine Brilliant-Brosche, einen Diamantring und ein Collier.

Die Diebe brachen die Wohnungstür auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer der APA am Donnerstagnachmittag. Das Bundeskriminalamt (BK) fahndet nun mit Fotos nach den teuren Schmuckstücken.