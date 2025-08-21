Wien

Letzte Chance: Wer das Kunstforum besuchen will, muss heute hin

++ THEMENBILD ++ WIENER BANK AUSTRIA KUNSTFORUM STEHT VOR DEM AUS
Das Traditionshaus an der Freyung wird verkauft. Am heutigen Donnerstag hat es noch bis 18 Uhr geöffnet.
21.08.25, 10:21
Letzte Chance: Wer das Bank Austria Kunstforum in Wien besuchen will, der kann das nur noch am heutigen Donnerstag, den 21. August bis 18 Uhr, tun. Denn das Museum steht vor dem Aus. Die UniCredit Bank Austria begründete das Aus des Kunstforums mit veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nach der Insolvenz der Signa-Gruppe konnte der Mietvertrag nicht verlängert werden, zudem wären hohe Investitionen nötig gewesen, die sich nicht mehr umsetzen ließen

Damit endet eine Institution, die jährlich rund 230.000 Besucherinnen und Besucher anzog und in den vergangenen Jahrzehnten Ausstellungen von Egon Schiele, Picasso, Van Gogh, Frida Kahlo oder Gerhard Richter präsentierte. Auch jüngere Positionen wie Aldo Giannotti fanden zuletzt hier ein Forum.

Das Kunstforum in Wien ist Geschichte: Laut Bank Austria kein Fortbetrieb möglich

Seit 9. Juli läuft die Jubiläumsausstellung „Mensch Berlin“  - diese ist am heutigen Donnerstag das letzte Mal zu sehen. Die ursprünglich für Herbst geplante Marina-Abramović-Schau wird in die Albertina modern übersiedeln und dort am 9. Oktober eröffnen.

25 Menschen verlieren Arbeitsplatz

Für die rund 25 Beschäftigten bedeutet das Aus Jobverlust. Langzeitdirektorin Ingried Brugger will jedoch den Trägerverein erhalten und an einem neuen Projekt arbeiten: „Wenn es gelingt, dann wird es hinreißend.“ Auch Kuratorin Bettina M. Busse spricht von Hoffnung auf eine Fortführung an einem neuen Standort, Details sollen im Herbst bekannt gegeben werden.

Warum das Aus für das Kunstforum Wien ein fatales Signal wäre

Die Bank Austria bekräftigte unterdessen ihr kulturelles Engagement, will aber nicht länger als Museumsbetreiber auftreten. Künftig solle die Unterstützung anderen Projekten zugutekommen, „statt von Miet- und Erhaltungskosten aufgezehrt zu werden“.

