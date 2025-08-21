Letzte Chance: Wer das Bank Austria Kunstforum in Wien besuchen will, der kann das nur noch am heutigen Donnerstag, den 21. August bis 18 Uhr, tun. Denn das Museum steht vor dem Aus. Die UniCredit Bank Austria begründete das Aus des Kunstforums mit veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nach der Insolvenz der Signa-Gruppe konnte der Mietvertrag nicht verlängert werden, zudem wären hohe Investitionen nötig gewesen, die sich nicht mehr umsetzen ließen

Damit endet eine Institution, die jährlich rund 230.000 Besucherinnen und Besucher anzog und in den vergangenen Jahrzehnten Ausstellungen von Egon Schiele, Picasso, Van Gogh, Frida Kahlo oder Gerhard Richter präsentierte. Auch jüngere Positionen wie Aldo Giannotti fanden zuletzt hier ein Forum.