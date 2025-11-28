Schleudergefahr in der Stadt: So lässt sie sich umkurven

Fast hätte man es in den klimagewandelten Wintern in Wien und Umgebung schon vergessen – doch die kalte Jahreszeit kann auch im urbanen Bereich frostige Krallen zeigen. Das wissen spätestens seit Sonntagfrüh auch jene Radfahrer und Radfahrerinnen, die noch nie auf Eis und Schnee durch die Stadt mäandert sind. Da der Winter noch gar nicht so richtig begonnen hat, hier ein paar Tipps der KURIER-Redaktion, wie man sich in den nächsten Wochen sicher auf zwei Rädern durch Wien bewegen kann – selbst wenn es stürmt und schneit.

Sicher ist sicher Eigentlich gilt dies ja das ganze Jahr: Wer sein Fahrrad nicht von Zeit zu Zeit serviciert (Schaltung, Bremsen, Reifen), begibt sich de facto in Lebensgefahr. Die kalte Jahreszeit verzeiht technische Mängel am Rad noch weniger als Frühling und Sommer. Im Winter hilft auch: ein wenig Luft aus den Radreifen lassen. Durch den geringeren Reifendruck lässt sich die Haftung erhöhen. Außerdem raten Fachleute dazu, im Winter den Sattel um ein bis zwei Zentimeter tiefer zu stellen. Sollte das Rad ins Schlingern geraten, erreicht man mit den Füßen schneller den Boden. Tempo reduzieren Katharina Jaschinsky vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zitiert aus Studien: „Der Bremsweg verlängert sich auf Schneefahrbahnen massiv.“ Als Faustregel gilt daher laut Jaschinsky: „Bei Schneefahrbahn das Tempo um die Hälfte reduzieren, großen Sicherheitsabstand einhalten und volle Konzentration auf den Straßenverkehr, also auch Hände weg vom Handy beim Fahren.“ Sich sichtbar machen Das Um und Auf in der Dämmerung und Dunkelheit sowie bei Schneetreiben ist die Sichtbarkeit, erst recht im Zeitalter der Reizüberflutung und der digitalen Ablenkungen. Helle Kleidung, reflektierendes Material an Schuhen, Hosen, Jacken und Helmen und natürlich eine ausreichende Lichtstärke am Rad sind dafür obligatorisch. Gut zu wissen: Nur das rote Rücklicht darf blinken. Vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind zudem separate Reflektoren vorne und hinten sowie an den Speichen.