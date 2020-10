Schlechtwetterfront über Wien brachte zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Wegen des starken Winds und Dauerregen musste die Wiener Berufsfeuerwehr im gesamten Stadtgebiet in den vergangenen Tagen zu 50 zusätzlichen Einsätzen ausrücken. So mussten die Einsatzkräfte etwa verhindern, dass Wasser in Häuser eintritt und lose Äste sowie Fassadenteile mussten entfernt werden.