Schichtarbeit, Zeitdruck, Mobbing: Der Alltag von Industriearbeiterinnen

In den vergangenen knapp 90 Jahren hat sich viel verändert, es gab sozialpolitische Errungenschaften.Trotzdem sind Industriearbeiterinnen immer noch eine wenig beachtete Beschäftigtengruppe. Wie geht es ihnen heute?

"So leben wir heute"

Mit dem Titel "So leben wir heute" wird am 21. November die Folgestudie von Arbeiterkammer Wien, MA 57 (Frauenservice) und MA 23 (Statistik) mit AK-Präsidentin Renate Anderl und Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) präsentiert. Durchgeführt wurde sie vom Marktforschungsinstitut IFES und L&R Sozialforschung. Es wurden 337 der rund 5500 Wiener Industriearbeiterinnen befragt. Mehr als die Hälfte von ihnen arbeitet in der Nahrungsmittel- und Textilbranche. Viele sind auch in der chemischen Industrie, der Metall- sowie in der Papierindustrie tätig. Generell hat der Anteil der Arbeiterinnen im Industriebereich deutlich abgenommen.

Die Ergebnisse: Rund 84 Prozent der Befragten arbeiten Vollzeit. Das ist ein deutlich höherer Wert, als der Durchschnitt. Wienweit beträgt die Teilzeitquote unter erwerbstätigen Frauen 41 Prozent. Mehr als ein Drittel (34 Prozent) arbeiten in Schichtdiensten - besonders häufig in der Metall- und Kfz-Branche, als auch in der Pharmaindustrie. 15 Prozent müssen häufig Nachtarbeiten absolvieren.