Samariterbund bittet um Spenden für Menschen im Winterquartier

Neben einem Frühstück, einer warmen Mahlzeit zu Mittag und Brot und Aufstrichen am Abend erhalten die Bewohner Hygieneprodukte und dringend benötigte Kleidung. Das Quartier bietet einen 24 Stunden Betrieb und ist über die gesamte Laufzeit des Winterpakets geöffnet.

„Die Plätze in den Notquartieren werden über eine der zuweisenden Stellen, etwa dem “P7„ der Caritas, zugewiesen. Betroffene können sich direkt an das P7 wenden. Dort werden in Kooperation mit dem FSW alle Notquartiersbetten erfasst und an erwachsene, akut wohnungslose Menschen vermittelt - auch in unser Notquartier am Winkeläckerweg“, erklärt David Köck von der Wohnungslosenhilfe des Samariterbund Wiens.