Russisches Kriegsmaterial bei Grabungsarbeiten in Wien gefunden

Am Mittwochvormittag entdeckte ein Mann im Zuge von Grabungsarbeiten sprengstoffverdächtige Gegenständige und alarmierte sofort die Polizei.

Die Beamten sperrten den Fundort in der Wasnergasse in Wien-Leopoldstadt ab und holten sich Unterstützung von Sprengstoffexperten. Diese stellten fest, dass es sich bei den Gegenständen um russische Spreng- und Werfergranaten sowie Munition handelt. Das Kriegsmaterial wurde in weiterer Folge vom Entminungsdienst des Bundesheeres abtransportiert.