Runder Tisch soll Probleme für Obdachlose lösen

Eine Novellierung der Regelung steht von Stadt-Seite aber nicht zur Diskussion. Denn FSW-Chef Peter Hacker hatte kürzlich betont, dass er es nicht für sinnvoll halte, an der Verordnung zu drehen. Die Stadt verfüge über genug Schlaf- und Notunterkünfte, in Wien müsse niemand in Parks schlafen.

Hilfsorganisationen wie die Caritas üben Kritik: „Obdachlose auf Basis der Kampierverordnung wegzuweisen, zu verdrängen und einzuschüchtern muss aufhören“, sagte etwa Caritas-Generalsekretär Claus Schwertner. Ziel müsse sein, „nicht Arme und Obdachlose zu bekämpfen, sondern Armut und Obdachlosigkeit.“

Unterstützung bekommen die Obdachlosen auch von den Grünen. „Eine gewisse Obdachlosenszene hat sich über Jahrzehnte im Stadtpark etabliert und gehört zu einer Großstadtkultur dazu. Wir werden Armut nicht damit beseitigen können, indem wir die Ärmsten aus dem Blickfeld räumen“, sagt Ronald Schmutzer, Vorsitzender der Sozialkommission in der Inneren Stadt.