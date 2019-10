Rottweiler biss Buben tot: OLG bestätigt Haftstrafe für Halterin

Das sehen auch die Richter so. Sie sprechen von einem "bestialischen Tathergang". "Die Angeklagte will von der Maulkorbpflicht nichts gewusst haben. Das überzeugt nicht. Sie will keine Verantwortung übernehmen." Schon ein dreiviertel Jahr vor dem tödlichen Zwischenfall hatte Rottweiler Joey eine Person in den Hals gebissen. "Es hat sich gezeigt, dass sie nicht gewillt ist, sich an die bestehenden Gesetze zu halten. Das erfordert schon Ignoranz", beurteilen das die Richter.

Eine Reduktion der Strafe komme schon wegen der sich häufenden Vorfälle und der Unbelehrbarkeit der Hundebesitzer nicht in Betracht. "Das Urteil ist eine Mahnung für Hundebesitzer, dass so etwas strengt sanktioniert wird."

Was mildernd gewertet wird, ist, dass bereits Schadenersatz geleistet wurde - eine sechsstellige Summe. Doch Geld kann den Schmerz der Familie nicht lindern. Die Hälfte davon habe man aber bereits gespendet, sagt der Vater. Die andere Hälfte werde man noch spenden.