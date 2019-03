Rotenturmstraße bereits ab Montag für Verkehr gesperrt

In einer am Mittwoch stattfindenden Bezirksvertretungssitzung will die ÖVP nun einen Antrag einbringen, in dem Vassilakou aufgefordert wird, bis zum Baubeginn zum Beispiel Lösungskonzepte für den Wegfall der Parkplätze oder einen immer größer werdenden Passantenstrom vorzulegen. Außerdem fordert die Bezirkspartei ein Gutachten, warum für die Rotenturmstraße die Umsetzung einer Begegnungszone "die optimale Lösung" sei.

Arbeiten bis 15. November abgeschlossen

Ziel der Stadt ist, spätestens am 15. November - und damit rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft - den Umbau der Rotenturmstraße zur Begegnungszone beendet zu haben. Für den Austausch von Einbauten und Leitungen wurde die Straße an manchen Stellen bereits aufgegraben. Die eigentlichen Arbeiten für die Oberflächengestaltung folgen schließlich ab 3. Juni.

Kosten wird die neue Begegnungszone - zu einer solchen wurde in der City etwa bereits die Herrengasse - 11,1 Mio. Euro, wobei sich auch private Partner beteiligen. Nach dem Umbau soll es in der Rotenturmstraße mehr Platz zum Flanieren geben, auch die Schanigärtenbereiche werden neu gestaltet.