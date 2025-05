Rot-pinke Regierungsverhandlungen in Wien im Endspurt

In Wien gehen die Regierungsverhandlungen zwischen SPÖ und NEOS ins Finale. Dem Vernehmen nach soll Anfang kommender Woche ein Koalitionsabkommen präsentiert werden. Dass man sich einigen wird, gilt als sicher.

Das Ergebnis der Wien-Wahl am 27. April ermöglicht den beiden Parteien eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Der Landesparteivorsitzende der SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, hat nach dem Urnengang Sondierungsgespräche geführt. Danach verkündete er, mit dem aktuellen Partner Verhandlungen aufnehmen zu wollen.

Präsentation Anfang nächster Woche

Offiziell halten sich beide Seiten noch bedeckt was den Ablauf der kommenden Tage anbelangt. Als wahrscheinlichstes Szenario gilt aber, dass die Vereinbarung am Montag oder Dienstag kommender Woche gemeinsam vorgestellt wird. Die SPÖ soll dann bereits für den Mittwoch Parteigremien anberaumt haben.

Die NEOS müssen gemäß ihren Statuten eine Landesmitgliederversammlung einberufen, um den Pakt abzusegnen. Ein Termin für das Treffen wird noch nicht kommuniziert, die Veranstaltung dürfte aber, so ist zu vernehmen, am Pfingstwochenende über die Bühne gehen. In der Woche darauf soll dann auch die konstituierende Sitzung des Gemeinderats abgehalten werden.