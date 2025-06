Eismarillenknödel und Klappmesser: Wie gefährlich ist es am Reumannplatz?

© Markus Strohmayer Rund um den Reumannplatz: Buntes Treiben und ein Rettungseinsatz – für die Favoritner beinahe alltäglich.

Die Polizei will eine Ausweitung des bestehenden Waffenverbots und verweist auf drei Attacken in nur einer Woche in Favoriten. Die Anrainer hinterfragen aber den Nutzen.