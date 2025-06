Neuer Anlauf für generelles Messerverbot in Österreich

Was bringen Verbote?

Doch was bringen eigentlich die bisherigen Waffenverbotszonen in Wien (Praterstern/Inner-Favoriten) und Innsbruck (Bogenmeile/Bahnhof)? „Es gibt dazu nur Untersuchungen aus Deutschland. Die Ergebnisse sind gemischt“, erklärt Veronika Hofinger, Vize-Institutsleiterin der Rechts- und Kriminalsoziologie an der Uni Innsbruck. Sie verweist auf eine umfangreichere Studie zur Waffenverbotszone in Wiesbaden, die dort 2018 in der Innenstadt eingerichtet wurde. Sukkus: „Festzuhalten bleibt, dass das Gewaltniveau (...) hoch ist und die Kontrollen in der Waffenverbotszone möglicherweise Schlimmeres verhindert haben.“ Die objektive Sicherheit sei dadurch jedenfalls erhöht worden, die subjektive Sicherheit sei bei solchen Maßnahmen aber „deutlich nachrangig zu betrachten“. Und: Ob Verbot und Kontrollen kriminelle Taten reduziert haben, lässt sich wissenschaftlich nicht messen.