Rettungseinsätze wegen Drogen nehmen zu, besonders bei Jungen

Das zeigen von der zuständigen Magistratsabteilung 70 (MA 70) auf APA-Anfrage übermittelte Daten für den Rettungsdienst in der Bundeshauptstadt. Vor allem bei jungen Patientinnen und Patienten gebe es "eine stetige Zunahme ", so Mario Krammel, Chefarzt der Berufsrettung.

Konkret stiegen die Zahlen bei Patienten unter 18 Jahren von 231 auf 297, bei Erwachsenen von 2.224 auf 2.512 und bei Personen mit unbekanntem Alter von 506 auf 597 Einsätze im Jahr 2024 an. Bei Erwachsenen liegt die Zunahme damit knapp unter, bei Patientinnen und Patienten ohne Altersnachweis knapp über dem Gesamttrend in diesem Bereich. Bei den medikamentös bedingten Intoxikationen gab es mit in Summe 2.831 Ausrückungen ein Plus um mehr als vier Prozent, jedoch mit einem Rückgang bei den unter 18-Jährigen um mehr als siebeneinhalb Prozent.

Mischintoxikationen "traurige Realität"

Während hier vor allem Anwendungsfehler, aber auch Einnahmen in suizidaler Absicht das Gros der Einsätze ausmache, seien im Rauschgiftbereich "vor allem Opiate ein Thema, auch in Kombination mit Partydrogen wie Liquid Ecstasy ein Thema", so Krammel zur APA, insbesondere bei jungen Patientinnen und Patienten. Doch auch andere Formen von Mischintoxikationen gehörten mittlerweile "zur oft leider traurigen Realität im Rettungsdienst", so der Notfallmediziner. Oft drohe Lebensgefahr.