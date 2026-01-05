Wien

2,6 Millionen Euro für Mieterinnen und Mieter erkämpft

Gemeindebau Außenansicht
Viele Streitfälle lassen sich bereits durch eine erste Intervention klären, bei komplexeren Fällen werden rechtliche Schritte eingeleitet.
05.01.26, 17:08
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mehr als 2,6 Millionen Euro hat die Mietervereinigung Wien im Jahr 2025 für  Mieter erstritten, zog diese in einer  Aussendung am Montag  Bilanz. Das ist das Ergebnis von insgesamt mehr als 20.000 Beratungen, die Experten der Mietervereinigung Wien im Jahr 2025 in wohnrechtlichen Fragen durchgeführt hatten. Fast 10.000 davon erfolgten persönlich, der Rest telefonisch oder online.

Preisbremse soll Mietern 311 Millionen Euro ersparen

„Viele Mieterinnen und Mieter wollten wissen, ob die konkrete Wertsicherungsklausel in ihrem Mietvertrag rechtlich zulässig ist“, erklärt Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien. „Die lange und intensive rechtliche Diskussion zu diesem Thema hat viele Fragen aufgeworfen.“ Daneben blieben auch die „Klassiker“ stark nachgefragt: die Überprüfung der Miethöhe und der Betriebskosten. 

Beratung zeigt Wirkung

Bei den meisten Problemen führt oft eine erste Intervention der Mietervereinigung zu einer Lösung. In anderen Fällen leiten Juristen der Mietvereinigung konkrete rechtliche Schritte für die Mieter ein. Rund ein Drittel der Verfahren 2025 betraf überhöhte Mieten oder Betriebskostenabrechnungen.

Neues Mietpaket beschlossen: Was sich 2026 für alle Mieter ändert

In 15 Prozent der Verfahren ging es um  Erhaltungs- und Reparaturarbeiten, in acht Prozent der Fälle um Kautionen. Die restlichen Verfahren betrafen Themen wie Entschädigungs- oder Investitionsansprüche, Ablösen, Anerkennungen als Hauptmieter und Ähnliches. Externe Rechtsberatung ist nicht in der Statistik enthalten. 

kurier.at  | 

Kommentare