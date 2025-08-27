Nach Raubversuch in U-Bahnstation: Polizei sucht Verdächtigen
Der Vorfall liegt schon länger zurück: Am 12 Juni war eine Frau kurz vor 20.30 Uhr gerade auf dem Stufen der U-Bahnstation Längenfeldgasse (U4 und U6) Richtung Bahnsteig hinunter unterwegs, als sie in der Mitte der Treppe kurz innehielt.
Ein unbekannter Mann ging zu dem Zeitpunkt vom Bahnsteig kommend erst an ihr vorbei, um sich dann umzudrehen und zu versuchen, der Frau de Handtasche zu rauben.
Diese Tasche hatte die Frau quer über den Oberkörper getragen. Der Mann zerrte so lange an der Tasche, bis der Tragriemen gerissen war.
Heftige Gegenwehr
Allerdings konnte die Frau durch ihre heftige Gegenwehr verhindern, dass der Mann ihre Tasche rauben konnte. Im Zuge der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Wien nun die Veröffentlichung eines Lichtbilds des Verdächtigen aus den Überwachungskameras der U-Bahn-Station angeordnet.
Bei dem Tatverdächtigen handelt sich um einen sehr jungen Mann, vermutlich um einen Jugendlichen. Laut Polizei habe er helle Haare und eine schlanke Statur. Er ist ca. 160 cm groß und war zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose bekleidet. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-57210 erbeten.
