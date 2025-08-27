Nach Raubversuch in U-Bahnstation: Polizei sucht Verdächtigen

Der Vorfall liegt schon länger zurück: Am 12 Juni war eine Frau kurz vor 20.30 Uhr gerade auf dem Stufen der U-Bahnstation Längenfeldgasse (U4 und U6) Richtung Bahnsteig hinunter unterwegs, als sie in der Mitte der Treppe kurz innehielt.

Ein unbekannter Mann ging zu dem Zeitpunkt vom Bahnsteig kommend erst an ihr vorbei, um sich dann umzudrehen und zu versuchen, der Frau de Handtasche zu rauben.

Diese Tasche hatte die Frau quer über den Oberkörper getragen. Der Mann zerrte so lange an der Tasche, bis der Tragriemen gerissen war.

Heftige Gegenwehr

Allerdings konnte die Frau durch ihre heftige Gegenwehr verhindern, dass der Mann ihre Tasche rauben konnte. Im Zuge der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Wien nun die Veröffentlichung eines Lichtbilds des Verdächtigen aus den Überwachungskameras der U-Bahn-Station angeordnet.