Raubüberfall auf Wiener Apotheke: 2.000 Belohnung ausgesetzt

Die Wiener Polizei fahndet nach einem Mann, der verdächtigt wird, am 21. April eine Apotheke in Wien-Liesing überfallen zu haben. Laut Polizeibericht soll der Tatverdächtige gegen 15 Uhr die Apotheke in der Ketzergasse betreten und eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Der Mann steht im Verdacht, die Herausgabe des gesamten Bargelds aus den Kassen gefordert zu haben, bevor er zu Fuß in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Täter war mit Stoffbeutel "Carlo" unterwegs

Der gesuchte Mann wird als etwa 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt hat er einen dunklen Trainingsanzug der Marke Puma, eine dunkle Baseballkappe, dunkle Schuhe, graue Handschuhe sowie eine weiße FFP2-Maske getragen. Zudem führte er einen schwarzen Stoffbeutel mit der Aufschrift "Carlo" mit sich. Nach Angaben der Polizei war der Tatverdächtige mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe, vermutlich einer Pistole, bewaffnet.