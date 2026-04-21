Bewaffneter Überfall: Maskierter Mann bedroht Apothekerin
Ein bewaffneter Überfall ereignete sich heute, Dienstag, Nachmittag in einer Apotheke in Wien-Liesing. Laut Polizeibericht soll ein bisher unbekannter Mann gegen 15 Uhr das Geschäft in der Ketzergasse betreten und eine Angestellte mit einer Pistole bedroht haben.
Der mutmaßliche Täter forderte Bargeld und flüchtete nach der Übergabe in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.
Personenbeschreibung und Fahndung
Die Polizei beschreibt den Verdächtigen als männlich, etwa 175 cm groß, mit dünner Statur und hellem Hauttyp. Zum Tatzeitpunkt soll er einen dunklen Trainingsanzug mit PUMA-Aufschrift und dunkle Schuhe getragen haben. Sein Gesicht war mit einer weißen FFP2-Maske verdeckt. Der mutmaßliche Räuber führte zwei schwarze Stoffbeutel mit sich und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.
Ermittlungen laufen
Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeidienststelle oder telefonisch unter der Nummer 01-31310-33800 entgegengenommen.
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