Bewaffneter Überfall: Maskierter Mann bedroht Apothekerin

Ein bewaffneter Überfall ereignete sich heute, Dienstag, Nachmittag in einer Apotheke in Wien-Liesing. Laut Polizeibericht soll ein bisher unbekannter Mann gegen 15 Uhr das Geschäft in der Ketzergasse betreten und eine Angestellte mit einer Pistole bedroht haben.

Der mutmaßliche Täter forderte Bargeld und flüchtete nach der Übergabe in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.