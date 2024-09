Raub: Mann auf Krücken soll Frau in Rudolfsheim-Fünfhaus überfallen haben

Ein Räuber, der sich auf Krücken fortbewegte, soll am späten Donnerstagvormittag mit einer Komplizin in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eine Frau überfallen haben. Das Duo hatte die 23-Jährige offenbar beim Abheben bei einem Bankomat in der Sechshauser Straße beobachtet. Der durchaus vorhersehbare Ausgang: Während die Komplizin mit der Geldbörse des Opfers und einem dreistelligen Betrag flüchten konnte, wurde der 71-Jährige gefasst, wie Polizeisprecherin Julia Schick berichtete.