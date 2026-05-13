Raub fingiert: Wende im Prozess gegen Ex-Anwalt und dessen Frau

Mit einer überraschenden Wende ist am Mittwoch der Prozess gegen einen ehemaligen Wiener Rechtsanwalt und dessen Ehefrau am Landesgericht Wien fortgesetzt worden. Die beiden sollen gemeinsam 75.000 Euro von zwei Mandanten veruntreut haben. Die Erstangeklagte soll dann zur Vertuschung einen Raub in die eigene Kanzlei vorgetäuscht haben. Die Frau hatte am ersten Verhandlungstag die Verantwortung für beide Vorwürfe übernommen. Nun belastete sie ihren Mann. Denn sie habe mit dem Verschwinden des Geldes nichts zu tun, insistierte sie. Im Juni 2025 will sie festgestellt haben, dass der Tresor in der Kanzlei leer war. Da standen schon die Mandanten, denen der Inhalt gehörte, vor der Tür und läuteten an. "Aus Panik habe ich die Polizei gerufen und das mit dem Raub gesagt", schilderte sie.

Besagten Raub hatte sie zunächst noch den beiden Geschäftsmännern in die Schuhe geschoben. Sie hätten sie mit einem Messer und einer Schere bedroht und das Geld genommen, erklärte sie gegenüber den Beamten damals. Die Polizei traf die vermeintlichen Räuber noch im Stiegenhaus an, freilich ohne das Geld. Für die Verleumdung und falsche Beweisaussage wolle sie immer noch die Verantwortung übernehmen, nicht aber für die Veruntreuung, fuhr die Angeklagte fort.