Raub in Wien-Favoriten durch DNA-Spur auf Haube geklärt

Kommissar DNA hat wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Denn einer DNA-Spur auf einer Haube ist es zu verdanken, dass ein Raub vom 7. April geklärt werden konnte.

Damals hat der nun gefasste 19-Jährige bei einem Vorfall in der Neilreichgasse in Wien Favoriten seine Haube am Tatort zurückgelassen. Das ist dem jungen Mann schließlich zum Verhängnis geworden. Denn auf dieser Haube fand sich eine DNA-Spur, welche die Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, schließlich zur Identität des jungen Mannes führte.

Dieser war bei der Vernehmung auch geständig und befindet sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in einer Justizanstalt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zu dem Delikt kam es vor mehr als vier Monaten gegen 2.00 Uhr, als ein 19-Jähriger in der Neilreichgasse von dem jungen Mann angesprochen wurde, ob er denn "etwas" kaufen wolle. Dann soll der Verdächtige aber auf sein Opfer eingeschlagen und ihm die Geldbörse entrissen haben.