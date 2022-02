Randalierender Mann verletzte zwei Polizisten in einem Wiener Lokal

Am Samstagabend wurde die Polizei wegen eines randalierenden Mannes in ein Lokal in Wien-Margareten gerufen.

Der 30-Jährige soll unterschiedliche Gegenstände durch das Lokal geworfen sowie Gäste angepöbelt haben. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, versuchten sie den Mann zu beruhigen. Dieser setzte sein Verhalten jedoch fort und verhielt sich äußerst aggressiv.

Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige heftige Gegenwehr und verletzte dabei zwei Polizisten leicht.

