Vater und Sohn nach Randalen in Wien-Penzing festgenommen

Zeugen haben die Polizei gerufen, nachdem ein Mann auf der Straße randaliert und mutmaßlich auf geparkte Fahrzeuge eingetreten haben soll.
26.01.26, 12:54

In der Nacht zum Sonntag kam es in Wien-Penzing zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Vater und sein Sohn vorläufig festgenommen wurden. 

Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert, nachdem ein Mann gegen 2.40 Uhr auf der Straße randaliert und mutmaßlich auf geparkte Fahrzeuge eingetreten haben soll.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus trafen vor Ort einen 43-jährigen Mann türkischer Staatsangehörigkeit an, der von Familienmitgliedern umringt am Boden saß.

Sohn attackierte Beamte

Der Tatverdächtige soll sich gegenüber den Polizisten unkooperativ verhalten und diese beschimpft haben. Im Verlauf der Amtshandlung soll der Mann zunehmend aggressiv geworden sein und mehrfach versucht haben, sich dem Einsatz zu entziehen. Die Situation eskalierte weiter, als der 16-jährige Sohn des Mannes die Beamten mutmaßlich körperlich attackierte. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine anschließende Überprüfung ergab allerdings keine Beschädigungen an den umliegenden Fahrzeugen.

Vater und Sohn wurden wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen aggressiven Verhaltens, Erregung ungebührlichen Lärms und der Verletzung des öffentlichen Anstandes angezeigt. Dem 43-Jährigen wird zudem mehrfache schwere Körperverletzung zur Last gelegt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Beschuldigten inzwischen aus der Haft entlassen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

