Vater und Sohn nach Randalen in Wien-Penzing festgenommen

In der Nacht zum Sonntag kam es in Wien-Penzing zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Vater und sein Sohn vorläufig festgenommen wurden. Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert, nachdem ein Mann gegen 2.40 Uhr auf der Straße randaliert und mutmaßlich auf geparkte Fahrzeuge eingetreten haben soll.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus trafen vor Ort einen 43-jährigen Mann türkischer Staatsangehörigkeit an, der von Familienmitgliedern umringt am Boden saß. Sohn attackierte Beamte Der Tatverdächtige soll sich gegenüber den Polizisten unkooperativ verhalten und diese beschimpft haben. Im Verlauf der Amtshandlung soll der Mann zunehmend aggressiv geworden sein und mehrfach versucht haben, sich dem Einsatz zu entziehen. Die Situation eskalierte weiter, als der 16-jährige Sohn des Mannes die Beamten mutmaßlich körperlich attackierte. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine anschließende Überprüfung ergab allerdings keine Beschädigungen an den umliegenden Fahrzeugen.