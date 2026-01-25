Von Wiener Polizei gesucht: Mann bedrohte Supermarkt-Mitarbeiter mit Messer

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 7. November (Freitag), gegen 08.30 Uhr, Lebensmittel und Getränke in einer Supermarktfiliale im Bezirk Leopoldstadt gestohlen zu haben. Dabei soll er zwei Angestellte mit einem Messer bedroht und einen Kunden mit dem Messer am Oberarm verletzt haben.

Die Waren hatte der Mann zuvor in eine grüne Leinentasche verstaut. Aufgrund seines Verhaltens wurde einer der später bedrohten Mitarbeiter auf den Mann aufmerksam und forderte ihn auf, ihn zur Kassa zu begleiten, die Waren zu bezahlen und anschließend das Geschäft zu verlassen. Der Mann ging zwar mit zur Kassa, bedrohte die Mitarbeiter dann aber mit einem Messer.

Verdächtiger flüchtete mit dem Fahrrad

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Die Beschreibung des Mannes: Er hat helle Haut, ist vermutlich zwischen 30 und 40 Jahre alt und zwischen 175 und 185 Zentimeter groß. Seine Haare sind schwarz und schulterlang. Außerdem trug er einen ungepflegten Vollbart und sah insgesamt verwahrlost aus.



Im Zuge der Ermittlungen sicherte die Polizei ein Foto des Tatverdächtigen. Das Landeskriminalamt Wien bittet um sachdienliche Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01-31310-62800.