Mit Hammer in der Hand: 45-Jähriger drohte jungem Mann, ihn umzubringen

Ein 20-Jähriger stritt mit seiner 22-jährigen Freundin in einem Park in Wien-Favoriten . Die Frau hat zu weinen begonnen. Dadurch dürfte sich ein Türke (45) gestört gefühlt haben.

Der Mann drohte dem Paar aus seinem Fenster heraus, danach soll er den 20-Jährigen mit erhobenem Hammer in der Hand mit dem Umbringen gedroht haben.

45-Jähriger mit 1,28 Promille festgenommen

Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse nahmen den 45-Jährigen vorläufig fest. In der Vernehmung gab der Mann an, der Hammer gehöre nicht ihm. Zudem habe er angenommen, der 20-Jährige habe seine Freundin geschlagen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 1,28 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.