Wien

Mit Hammer in der Hand: 45-Jähriger drohte jungem Mann, ihn umzubringen

Hammer
Der Streit eines Paares in Wien-Favoriten regte einen Türken so sehr auf, dass er es bedrohte. Die Polizei nahm den 45-Jährigen vorläufig fest.
25.01.26, 13:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 20-Jähriger stritt mit seiner 22-jährigen Freundin in einem Park in Wien-Favoriten. Die Frau hat zu weinen begonnen. Dadurch dürfte sich ein Türke (45) gestört gefühlt haben.

22-Jähriger in Wien-Favoriten mit Messer verletzt

Der Mann drohte dem Paar aus seinem Fenster heraus, danach soll er den 20-Jährigen mit erhobenem Hammer in der Hand mit dem Umbringen gedroht haben. 

45-Jähriger mit 1,28 Promille festgenommen

Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse nahmen den 45-Jährigen vorläufig fest. In der Vernehmung gab der Mann an, der Hammer gehöre nicht ihm. Zudem habe er angenommen, der 20-Jährige habe seine Freundin geschlagen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 1,28 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

Mehr zum Thema

Favoriten
kurier.at, safran  | 

Kommentare