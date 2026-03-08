Randale in Wiener Tankstelle: Frau greift Polizisten an

Am Samstagabend kam es in einer Tankstelle in Wien-Landstraße zu einem Polizeieinsatz. Eine 61-jährige Österreicherin soll dort randaliert und später einen Polizisten angegriffen haben. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße wurden gegen 21.45 Uhr alarmiert, nachdem die Frau laut Meldung Gegenstände in der Tankstelle beschädigt haben soll.

Angriff auf Polizisten

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trafen die Beamten auf den Tankwart und eine lautstark schreiende Frau, die laut Polizeibericht einen alkoholisierten Eindruck machte. Sie soll die Polizisten angeschrien und unvermittelt mit ihren Fäusten auf einen Beamten eingeschlagen haben, woraufhin sie vorläufig festgenommen wurde. Trotz Aufforderung stellte die Verdächtige ihr Verhalten offenbar nicht ein und wurde zunehmend aggressiver, sodass die Polizei nach eigenen Angaben Körperkraft anwenden musste.