Randale in Wiener Tankstelle: Frau greift Polizisten an
Am Samstagabend kam es in einer Tankstelle in Wien-Landstraße zu einem Polizeieinsatz. Eine 61-jährige Österreicherin soll dort randaliert und später einen Polizisten angegriffen haben. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße wurden gegen 21.45 Uhr alarmiert, nachdem die Frau laut Meldung Gegenstände in der Tankstelle beschädigt haben soll.
Angriff auf Polizisten
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trafen die Beamten auf den Tankwart und eine lautstark schreiende Frau, die laut Polizeibericht einen alkoholisierten Eindruck machte. Sie soll die Polizisten angeschrien und unvermittelt mit ihren Fäusten auf einen Beamten eingeschlagen haben, woraufhin sie vorläufig festgenommen wurde. Trotz Aufforderung stellte die Verdächtige ihr Verhalten offenbar nicht ein und wurde zunehmend aggressiver, sodass die Polizei nach eigenen Angaben Körperkraft anwenden musste.
Messer trotz Waffenverbot
Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in der Jacke der Frau ein Messer. Wie sich herausstellte, besteht gegen die 61-Jährige ein behördliches Waffenverbot. Zudem soll sie einen Mülleimer der Tankstelle beschädigt haben. Die Verdächtige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Gegen sie werden mehrere Anzeigen erstattet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.
