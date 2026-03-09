Neuer Radweg durch vier Wiener Bezirke
Mit den anhaltenden Sonnentagen und den frühlingshaften Temperaturen lassen sich immer mehr Radfahrer auf den Straßen Wiens blicken. Im Zuge der Radwegeoffensive der Stadt Wien bekommen sie jetzt eine neue direkte Verbindung vom Karlsplatz bis zum Matzleinsdorferplatz.
Auf der Wiedner Hauptstraße soll die Lücke zwischen Johann-Strauß-Gasse und Hartmanngasse mit einem baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg geschlossen werden.
Statt Mehrzweckstreifen
Dieser soll den aktuell bestehende Mehrzweckstreifen stadteinwärts auf einer Länge von 250 Meter ersetzen. Er schließt an den 2024 fertiggestellten Zwei-Richtungs-Radweg vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse und den ab der Hartmanngasse anschließenden Ein-Richtungsradwegen bis zum Matzleinsdorfer Platz an. „Der dortige komfortable Zwei-Richtungsradweg wird bereits gut angenommen. Nun schließen wir die zentrale Lücke auf dieser wichtigen Radroute“, sagt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).
Damit entsteht bis Juli 2026 eine über zwei Kilometer lange durchgängige Radverbindung, die durch den 1., 4., 5., und 10. Bezirk führt. Die Bezirksvorsteherin von Wieden, Lea Halbwidl (SPÖ), betont: „Ich freue mich sehr, dass wir den Lückenschluss des Radwegs so rasch umsetzen können. Damit entsteht eine angenehme und sichere Radverbindung vom Karlsplatz bis zum Gürtel.“
Der neue Radwegsabschnitt wird laut Sima auch Bäume und Grünflächen erhalten. Zusätzlich soll die Durchfahrt beim Rudolf-Sallinger-Park nicht nur stadtauswärts, sondern in beide Richtungen nutzbar sein.
Kommentare