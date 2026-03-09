Neuer Radweg durch vier Wiener Bezirke

Mit den anhaltenden Sonnentagen und den frühlingshaften Temperaturen lassen sich immer mehr Radfahrer auf den Straßen Wiens blicken. Im Zuge der Radwegeoffensive der Stadt Wien bekommen sie jetzt eine neue direkte Verbindung vom Karlsplatz bis zum Matzleinsdorferplatz.

Auf der Wiedner Hauptstraße soll die Lücke zwischen Johann-Strauß-Gasse und Hartmanngasse mit einem baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg geschlossen werden. Statt Mehrzweckstreifen Dieser soll den aktuell bestehende Mehrzweckstreifen stadteinwärts auf einer Länge von 250 Meter ersetzen. Er schließt an den 2024 fertiggestellten Zwei-Richtungs-Radweg vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse und den ab der Hartmanngasse anschließenden Ein-Richtungsradwegen bis zum Matzleinsdorfer Platz an. „Der dortige komfortable Zwei-Richtungsradweg wird bereits gut angenommen. Nun schließen wir die zentrale Lücke auf dieser wichtigen Radroute“, sagt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).