Rabiate Wiener Pensionistin nach Hundeabnahme angeklagt

Der Vierbeiner hatte in der Innenstadt einen Zwergspitz totgebissen. Wie Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral am Donnerstag auf APA-Anfrage bestätigte, wurde beim Landesgericht ein Strafantrag wegen versuchten Widerstands und versuchter Körperverletzung eingebracht.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat jene 66-jährige Pensionistin angeklagt, die am 25. August mit erheblicher Gewalt auf Polizeibeamte losgegangen sein soll, die ihr ihren Hund abnehmen wollten.

Die Verhandlung findet am 24. September statt. Die Angeklagte befindet sich wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft. Neben einer Verurteilung droht ihr auch der Widerruf einer immerhin einjährigen, zur Bewährung ausgesetzten Vorstrafe. Die Frau war 2022 wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch und versuchter Erpressung zu zwölf Monaten bedingt verurteilt worden. Dem Vernehmen nach soll es damals um Drohschreiben gegen eine Finanzbeamtin gegangen sein.

Die bevorstehende Verhandlung dreht sich um einen Polizeieinsatz in bzw. vor der Wohnung der Frau. Als ihr der geliebte Vierbeiner abgenommen werden sollte, dürften der Angeklagten die Sicherungen durchgebrannt sein. Einem Beamten wollte sie sogar in den Arm beißen. Daraufhin wurde sie festgenommen.

66-Jährige war mit Hundehalteverbot belegt

In weiterer Folge stellte sich heraus, dass die 66-Jährige mit einem Hundehalteverbot belegt war und den Samojeden gar nicht besitzen hätte dürfen, der den Zwergspitz am 17. August in einer Hundezone in der Innenstadt per Nackenbiss getötet hatte. Samojeden - eine nordische Hunderasse - wurden ursprünglich als Arbeits- und Schlittenhunde eingesetzt. Ihre Haltung ist mit hohen Anforderungen verbunden.