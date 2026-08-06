Quallen-Alarm in Wiener Gewässern: Ist das gefährlich?

Die hohen Temperaturen und die gute Wasserqualität haben zur Vermehrung Quallen in der Neuen Donau geführt. Experten haben das Naturphänomen bereits kommentiert: „Das ist ein tolles Naturschauspiel, das es zu genießen gilt“, sagte der Leiter der Magistratsabteilung 45 (Wiener Gewässer), Gerald Loew.

In die Medien gelangte das Vorkommen der aktuellen Population nach Postings auf Sozialen Medien. Loew erinnert sich vor allem in den vergangenen Jahren an das Auftauchen der Tiere: „Quallen brauchen zwei Dinge, um nach oben zu kommen, denn eigentlich sitzen sie das ganze Leben am Boden fest.“

„Zeichen von gutem, sehr sauberem Wasser“

Nur unter gewissen Bedingungen kommen sie in das frei schwimmende Quallenstadium an der Oberfläche: Einerseits muss das Wasser für Süßwasserquellen mindestens 25 Grad warm und es muss glasklar sein, damit die UV-Strahlen die Tiere auch am Boden erreichen.

„Die Sichtungen sind ein Zeichen von gutem, sehr sauberem Wasser, deshalb freuen wir uns sehr darüber.“ Zwar sei einerseits die Gewässerqualität in den vergangenen Jahren immer besser geworden, aber auch der Klimawandel führe zum regelmäßigen Auftauchen der Quallen. „Die langen Hitzeperioden werden einfach mehr. Das ist sicherlich dem Klimawandel auch geschuldet“, so Loew im APA-Gespräch.

Und einmal mehr gibt der Leiter der MA45 Entwarnung: Angst müsse niemand vor den Süßwasserquallen in Wiener Gewässern haben. „Wir alle kennen die Quallen aus dem Mittelmeer und die meisten haben dort starke Nesselkapseln, auf die Menschen reagieren“, so Loew.