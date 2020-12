Pyrotechnik-Schwerpunkt: 16-Jähriger mit Knallkörper und Pistole erwischt

Da sich die Fälle missbräuchlich verwendeter Pyrotechnik zuletzt häuften, startete das Stadtpolizeikommando Floridsdorf mit am 12. Dezember eine Schwerpunktaktion. Zwei Tage später hielten die Beamten gegen 18 Uhr im Bereich der Jedlersdorfer Straße in Wien-Floridsdorf einen 16-Jährigen an, der in einer Gartenanlage einen pyrotechnischen Gegenstand platziert hatte.

Bei den weiteren Erhebungen fanden die Polizisten in der Wohnung des Jugendlichen unzählige verbotene Knallkörper. Ein alarmierter sprengstoffsachkundiger Beamter stellte fest, dass es sich dabei hauptsächlich um Feuerwerkskörper der Kategorie F4 handelte.