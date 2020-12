Wien-Hernals: Feuerwehr entdeckt Cannabis-Zucht nach Rohrbruch

Die Berufsfeuerwehr wurde in der Nacht auf Freitag in eine Wohnung in Wien-Hernals gerufen, weil dort ein Wasserrohr gebrochen war. Die Einsatzkräfte behoben den Schaden, stießen dabei in der darüber liegenden Wohnung aber auf eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Die Feuerwehrmänner riefen die Polizei.