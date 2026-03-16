Neue Psychiatrie in der Klinik Favoriten

Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) erweitert seine psychiatrische Versorgung und erneuert den Standort in der Klinik Favoriten im 10. Bezirk. Damit startet der Bau einer modernen Einrichtung für die psychiatrische Versorgung im Süden Wiens. Künftig sollen dort sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche betreut werden.

Laut WIGEV sollen bis 2029 120 Betten entstehen. Davon sind 80 für Erwachsene sowie, erstmals am Standort, 40 für Kinder und Jugendliche vorgesehen. Der Neubau vereint auch Ambulanzen, Tageskliniken, eine Heilstättenschule und Außenbereiche für Aktivitäten und Erholung.

Das Projekt ist Teil des Wiener Spitalskonzepts 2030, das die Gesundheitsversorgung modernisieren soll.

Mehrere Standorte

Der Wiener Gesundheitsverbund betreibt in Wien mehrere Standorte mit psychiatrischen Abteilungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Zentrale psychiatrische Versorgungseinrichtungen finden sich insbesondere in der Klinik Penzing, Klinik Ottakring, Klinik Hietzing, Klinik Favoriten, Klinik Donaustadt sowie im AKH Wien.