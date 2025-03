Prozess in Wien: Funktionstüchtige Handgranaten in Keller gelagert

Weil er in seinem Kellerabteil zwei funktionstüchtige Handgranaten gelagert hatte, ist am Mittwoch im Wiener Landesgericht gegen einen 41-jährigen Mann nach dem Waffengesetz und wegen fahrlässiger Gemeingefährdung verhandelt worden.

Wie sich in der Verhandlung zeigte, leidet der 41-Jährige seit vielen Jahren an schweren Depressionen. Er konnte deswegen zuletzt auch keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen und bezieht ab 1. April eine Invaliditätspension. Am 8. August 2024 hatte er seinen Psychiater, bei dem er in Therapie ist, angerufen und sinngemäß angekündigt, er werde sich im Lainzer Tiergarten mit Handgranaten in die Luft sprengen. Der Psychiater verständigte umgehend die Polizei.

Granaten nach polizeilichem Großeinsatz in Wien-Liesing entschärft

Die Folge war ein Großeinsatz der Polizei an der Adresse des 41-Jährigen in Wien-Liesing. Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing und Einsatzkräfte der WEGA nahmen den Mann fest.