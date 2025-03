Nach einem tragischen Unglück, das einem zweieinhalbjährigen Mädchen am 2. Februar 2025 in Wien-Ottakring die linke Hand gekostet hat, hat die Staatsanwaltschaft die Mutter wegen Vernachlässigens Unmündiger mit schweren Dauerfolgen (§ 92 Absatz 3 StGB) angeklagt.

Das Kind hatte am Abend in der Wohnung der Familie einen Fleischwolf in Betrieb gesetzt, der sich am Fußboden im Wohnzimmer befand und an den Stromkreis angeschlossen war, und hineingegriffen.