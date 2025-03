Patientin starb nach Medikamenten-Überdosis: Ermittlungen gegen AKH-Arzt

Die Seniorin starb am 13. November des Vorjahres. Nun laufen Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung gegen den behandelnden Oberarzt , wie die Staatsanwaltschaft Wien dem KURIER bestätigt.

In einer Sachverhaltsdarstellung, die dem KURIER vorliegt, wird betont, dass die Seniorin "Lebenswillen zeigte". Nie sei von ihr geäußert worden, dass sie sterben wolle. Die Behandlung gegen die Atembeschwerden während des Krankenhaus-Aufenthalts schlug bei ihr an, die Sauerstoff-Sättigung konnte deutlich verbessert werden. Als die Frau nach möglichen Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10 gefragt wurde, gab sie an, schmerzfrei zu sein.

Pflegepersonal äußerte Bedenken

Dennoch soll ihr der behandelnde Oberarzt Vendal als Schmerzmittel verordnet haben. Ausgerechnet ein Medikament, das bei betagteren Patienten mit Nierenfunktionsstörungen heikel ist und bei Einsatz entsprechend niedrig dosiert werden muss.

Das Pflegepersonal jedenfalls dürfte Bedenken angemeldet haben und wandte sich an den Vorgesetzten. Dieser untersagte die Gabe von Vendal.