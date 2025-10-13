Skurrile Ausrede: Schmuckhändler lässt erneut Prozess in Wien sausen

Den Bogen überspannt hat am Montag ein 49-Jähriger , der sich wegen schweren Betrugs und Veruntreuung am Wiener Landesgericht zu verantworten gehabt hätte. Der Schmuck- und Diamantenhändler erschien zum wiederholten Mal nicht zu seiner Verhandlung. Er gab vor, er sei in die Befreiung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln involviert. Für den Richter war das nicht plausibel. In Absprache mit dem zuständigen Staatsanwalt wurde eine Festnahmeanordnung erlassen.

Zunächst hatte Verteidiger Peter Philipp erklärt, er habe am vergangenen Freitag erfahren, dass der Angeklagte nicht zur Hauptverhandlung kommen werde. Stattdessen würden "zwei Beamte des Staatsschutzes" erscheinen und dem Gericht darlegen, dass der Angeklagte aufgrund seiner vorgeblich heiklen Mission keine Zeit habe.

Nach den einleitenden Bemerkungen des Anwalts trat tatsächlich ein Mann vor, der dem Richter ein Papier überreichte und auf Englisch erklärte, er sei nur "Repräsentant". Das Schreiben sei "von den Vereinten Nationen". "Lesen Sie das", verlangte der Mann.

Richter: "Irgendwann ist Schluss"

Der Richter fühlte sich offensichtlich "papierlt", dem im Grauen Haus für seinen Langmut bekannten Juristen riss der Geduldsfaden: "Das ist der dritte Termin, wo er nicht kommt. Irgendwann ist Schluss." Nach der Festnahme des Angeklagten werde "zeitnah verhandelt", versicherte er den Verfahrensbeteiligten.