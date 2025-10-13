Lichtbildveröffentlichung

Reifen zerstochen, Bargeld gestohlen: Polizei Wien bittet um Hinweise

Ein Mann in weißem T-Shirt steht auf einem Gehsteig und scheint einen Reifen der parkenden Autos aufzustechen.
Nach einem Uhrenverkauf wurde ein Mann Opfer eines ausgeklügelten Diebstahls mit aufgestochenem Autoreifen in Wien.
13.10.25, 10:59
Kommentare

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach drei Verdächtigen, die am 11. Juli 2025 einen ausgeklügelten Diebstahl begangen haben sollen. Nach Angaben der Ermittler sollen die Verdächtigen zunächst das Opfer beim Verkauf einer hochpreisigen Uhr bei einem Juwelier in der Dorotheergasse im ersten Bezirk beobachtet haben.

Mann wegen Mordes seit 2012 gesucht: Festnahme in Wien

Anschließend soll einer der Tatverdächtigen, von dem Lichtbilder vorliegen, einen Reifen am geparkten Fahrzeug des Opfers aufgestochen haben.

Ablenkungsmanöver führte zum Diebstahl

Als das Opfer später zu seinem Fahrzeug in der Erdbergstraße im dritten Bezirk zurückkehrte, sollen zwei der mutmaßlichen Täter es auf den beschädigten Reifen aufmerksam gemacht und ihre Hilfe angeboten haben. 

Festnahmen und Fahndung nach zwei Fälle von schwerem Raub in Wien

Während das Opfer abgelenkt war, soll es einem der Tatverdächtigen gelungen sein, einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu entwenden – vermutlich den Verkaufserlös der zuvor veräußerten Markenuhr. Nach der Tat sollen mindestens zwei der Verdächtigen mit einem weißen Kleinwagen vom Tatort geflüchtet sein.

Polizei bittet um Mithilfe

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die Ermittlungen übernommen und veröffentlicht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Lichtbilder eines Tatverdächtigen.

Ein Mann mittleren Alters in einem weißen Hemd steht neben einem weißen Auto.

Um Hinweise wird gebeten.

Zeugen, denen der abgebildete Mann vor, während oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise, auch anonym, nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-62660 entgegen.

Mehr zum Thema

Blaulicht Innere Stadt
(kurier.at)  | 

Kommentare