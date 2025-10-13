Reifen zerstochen, Bargeld gestohlen: Polizei Wien bittet um Hinweise

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach drei Verdächtigen, die am 11. Juli 2025 einen ausgeklügelten Diebstahl begangen haben sollen. Nach Angaben der Ermittler sollen die Verdächtigen zunächst das Opfer beim Verkauf einer hochpreisigen Uhr bei einem Juwelier in der Dorotheergasse im ersten Bezirk beobachtet haben.

Anschließend soll einer der Tatverdächtigen, von dem Lichtbilder vorliegen, einen Reifen am geparkten Fahrzeug des Opfers aufgestochen haben. Ablenkungsmanöver führte zum Diebstahl Als das Opfer später zu seinem Fahrzeug in der Erdbergstraße im dritten Bezirk zurückkehrte, sollen zwei der mutmaßlichen Täter es auf den beschädigten Reifen aufmerksam gemacht und ihre Hilfe angeboten haben.

Während das Opfer abgelenkt war, soll es einem der Tatverdächtigen gelungen sein, einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu entwenden – vermutlich den Verkaufserlös der zuvor veräußerten Markenuhr. Nach der Tat sollen mindestens zwei der Verdächtigen mit einem weißen Kleinwagen vom Tatort geflüchtet sein. Polizei bittet um Mithilfe Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die Ermittlungen übernommen und veröffentlicht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Lichtbilder eines Tatverdächtigen.

