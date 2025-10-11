Festnahmen und Fahndung nach zwei Fälle von schwerem Raub in Wien

Gleich zwei Fälle von schwerem Raub zur nahezu gleichen Zeit haben die Exekutive in Wien am Freitagabend beschäftigt. Die Zwischenfälle führten zu Festnahmen, Fahndungen und Verletzten, wie es am Samstag von der Polizei hieß. Zunächst sollen fünf Männer einen ihnen bekannten 25-Jährigen am Keplerplatz im Bezirk Favoriten umzingelt und attackiert haben. Gemeinsam sollen sie das Opfer geschlagen, ihm mit einem Messer in den Fuß gestochen und 150 Euro abgenommen haben.

Suche nach drei Personen läuft Nach dem Raub gegen 18.50 Uhr flüchteten die Männer kurz, ehe drei von ihnen von der Polizei gefasst werden konnten. Die Beamten hielten einen 19-jährigen Syrer, einen 21-jährigen Algerier und einen 29-jährigen Marokkaner an und konnten bei ihnen ein Messer sowie Bargeld finden. Die Männer wurden festgenommen. Die Ermittlungen nach den zwei derzeit noch unbekannten Tätern laufen. Das 25-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und danach in ein Spital gebracht.