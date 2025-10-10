Mann am Keplerplatz überfallen und mit Messer attackiert

Am Keplerplatz in Wien-Favoriten ist ein Mann am Donnerstag von einem Unbekannten überfallen und mit einem Messer attackiert worden. Der Täter flüchtete nach der Tat mit 50 Euro Bargeld, berichtete die Polizei am Freitag.

Das Opfer wurde im Brustbereich leicht verletzt, nach dem identifizierten Täter wurde gefahndet. Der Keplerplatz befindet sich innerhalb der Waffenverbotszone in Favoriten.

Zeuge schlug Alarm

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er das verletzte Opfer auf einem Spielplatz beim Keplerplatz entdeckt hatte.