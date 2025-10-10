Mann am Keplerplatz überfallen und mit Messer attackiert
Am Keplerplatz in Wien-Favoriten ist ein Mann am Donnerstag von einem Unbekannten überfallen und mit einem Messer attackiert worden. Der Täter flüchtete nach der Tat mit 50 Euro Bargeld, berichtete die Polizei am Freitag.
Das Opfer wurde im Brustbereich leicht verletzt, nach dem identifizierten Täter wurde gefahndet. Der Keplerplatz befindet sich innerhalb der Waffenverbotszone in Favoriten.
Zeuge schlug Alarm
Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er das verletzte Opfer auf einem Spielplatz beim Keplerplatz entdeckt hatte.
Der Mann gab an, von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein. Als er das Gespräch vermeiden wollte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter plötzlich ein Messer zog und zustach. Anschließend entwendete er das Geld aus der Hosentasche des Opfers und ergriff die Flucht.
Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung und der Ortskenntnis eines Polizisten konnte der mutmaßliche Täter – ein 21-jähriger Algerier – identifiziert werden. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Das Opfer wurde nur leicht verletzt und lehnte eine Behandlung im Spital ab.
