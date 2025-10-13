Hitlergruß am Praterstern: Deutscher festgenommen

Die Wiener Polizei hat am Sonntagabend einen 44-jährigen am Bahnhof Praterstern vorläufig festgenommen. Dem deutschen Staatsbürger wird vorgeworfen, gegen das Verbotsgesetz verstoßen zu haben.

Laut Polizeibericht soll der Tatverdächtige gegen 21:15 Uhr im Bereich des Bahnhofs mehrfach den Hitlergruß ausgeführt und NS-verherrlichende Parolen skandiert haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau schritten daraufhin ein und nahmen den Mann fest.

Zwei Promille

Bei dem Tatverdächtigen wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Trotz seines Zustandes musste der Mann die Konsequenzen seines mutmaßlichen Handelns tragen und wurde in Polizeigewahrsam genommen. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.